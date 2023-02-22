موسكو: الحوار الاستراتيجى يجب أن يتطرق لترسانتى فرنسا وبريطانيا النوويتين

وقال ريابكوف - في جلسة مجلس الدوما الروسي، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "موسكو تتمتع بوسائل تسمح لها بمراقبة الإمكانات النووية الأمريكية خارج معاهدة ستارت"، مشيرا إلى أن "سعي بلاده إلى الالتزام بأحكام المعاهدة يكفي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في تلك المرحلة".

وأوضح أن "تصرفات واشنطن المعادية لروسيا شكلت ظروفا جديدة في مجال الأمن بالنسبة لروسيا"، لافتا إلى أن "محاولاتها لإلحاق الضرر بروسيا تخرج عن نطاق الأزمة في أوكرانيا".

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين اليوم، إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو وواشنطن ستستأنفان الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف ريابكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - إننا "سنراقب عن كثب السياسة التي تتبناها لندن وباريس والقرارات التي تتخذ حيث لم يعد من الممكن اعتبارها عوامل لا علاقة لها بالحوار الروسي - الأمريكي بشأن الحد من الأسلحة النووية، فنحن لا نحافظ على الحوار في هذه المرحلة، وأنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم استئنافه".

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تقدم القوات الروسية على كافة محاور القتال، وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية وسقوط أكثر من 500 جندي ومرتزق بين قتيل وجريح.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان - أنه "على محور كوبيانسك، تم استهداف القوات الأوكرانية في نوفوسيلوفسكايا بلوجانسك وماسيتوفكا في منطقة خاركوف وتصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وعلى محور كراسني ليمانسك هزمت القوات الروسية تجمعات عسكرية أوكرانية في نيفسكايا وتيلماخوفكا في وجانسك ويامبولوفكا في دونيتسك حيث تمت تصفية أكثر من 135 جنديا أوكرانيا، كما تدمير عتاد ومعدات عسكرية ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "Gvozdika" ومدافع "هاوتزر D-20".

وأعلن مساعد القائم بأعمال رئيس إقليم "دونيتسك"شرقي أوكرانيا يان جاجين، أن القتال في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) يدور حاليا في وسط المدينة.

وقال جاجين - في تصريح لقناة "روسيا 1" التلفزيونية - إن المبادرة حاليا في أيدي مقاتلينا، لقد دخلت قواتنا منذ فترة طويلة من الجانب الشمالي من أرتيوموفسك، ويقاتلون بالفعل في وسط المدينة تقريبًا.

وفي أوكرانيا، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، اليوم إن الهجوم الرئيس للقوات الروسية لايزال مستمرا، ويهدف إلى الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي "دونيتسك" و"لوجانسك" بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

وأكد بودانوف - في تصريح لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "الروس لن يكونوا قادرين على القيام بذلك".

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف قد قال في وقت سابق إن القوات الروسية لم تنجح فيما يسمى بالهجوم الكبير في شرق أوكرانيا وتم صدها.