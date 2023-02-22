منتخب كورال جامعة بني سويف يشارك في التصفيات النهائية بالإسكندرية

بنى سويف هانى فتحى

شارك منتخب كورال جامعة بنى سويف في التصفيات النهائية لمجال الكورال بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، ومحمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن زارع نائب مدير رعاية الشباب، بقيادة المايسترو أحمد مصطفى جلال أمام لجنه تحكيم مكونة من الموسيقار هاني مهني، والفنانة مروة ناجى والدكتور عز الدين طه.

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له أن لجنة التحكيم أشادت بأداء الطلاب ومستواهم الاحترافي، وبالمدرب و قدراته المتميزة في التوزيع الموسيقي واختيار الميدلى الجماعي الإجباري ، كما أشادت اللجنة أيضا بالساده الموسيقيين للمنتخب ، معربا عن سعادته بمستوى الطلاب ومجهودهم خلال الفترة السابقة في التدريبات والإعداد لهذه المسابقة، وقد كانت فعاليات تحكيم الكورال في الفترة من ١٨إلى ٢٠فبراير الجاري، ويقام مهرجان إبداع الموسم ( 11 ) تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و وزارة الشباب والرياضة ، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة .

وفى سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الديب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع التقرير المقدم من مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة الخاص بإطلاق وتوصيات مبادرة "نحو التصنيع الأخضر" والتي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من ممثلي الشركات والمصانع بالمحافظة والتي تهدف إلى دعوة المصانع والشركات للتحول للتصنيع الأخضر وتبني عمليات تصنيعية خضراء للحد من المخاطر البيئية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الاجتماع تناول التقرير المقدم من مدير مكتب المعامل والأجهزة الخاص بالأجهزة المرفوعة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على "كيفية استخدام منصة مكتب براءات الاختراع المصري ومعرفة الملفات الخاصة بطلبات الإبداع" بناءً على الطلب المقدم من مدير مكتب الابتكار وبراءات الاختراع.