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مصر تدين اقتحام إسرائيل لنابلس.. وتؤكد: يقوض من جهود تحقيق التهدئة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:30 م
مصر تدين اقتحام إسرائيل لنابلس.. وتؤكد: يقوض من جهود تحقيق التهدئة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.
 
وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
 
 
 

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