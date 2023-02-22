مصادرة 495 شيشة و3120 مضبوطات متنوعة وتحرير 77 محضرا بالمخالفات بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتصدى لكافة الإشغالات بمداخل المدن، وخاصة عاصمة المحافظة، تلك الخطة التى يتم تنفيذها على فترات صباحية مسائية وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء، وتنفيذا لتكليفات فقد تم متابعة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشارع العام بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، بعدد من الشوارع بالمدينة وذلك بإشراف الدكتور عمرو عبد العاطى حى شرق المنصورة.

وفى هذا الصدد اوضح رئيس حى شرق المنصورة، أنه تم متابعة تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق الحى واستهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حى شرق مدينة المنصورة بالاشتراك مع شرطة المرافق باشراف العقيد مصطفى هنيدى مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، والمقدم فاروق حماد وكيل الإدارة، والمقدم محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، حيث تم رفع كافة الإشغالات بعدد من المناطق بنطاق الحى شملت شارع قناة السويس، وشارع الامام الغزالى وشارع سعد زغلول ومنطقة ميت حدر ومدخل كفر البدماص وشارع 18 بمنطقة توريل وذلك بما يساهم فى إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واوضح رئيس حى شرق المنصورة أن الحملة أسفرت عن مصادرة (3120) مضبوطات متنوعة وتحرير (77) محضر إشغال وتم مصادرة (495 )شيشة وتم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى ذات السياق تواصلت أعمال حملة إزالة الإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة بإشراف المحاسب سيد النخيلى رئيس الحى الذى اوضح أنه تم رفع كافة أشكال التعديات والانشغالات على حرم الطريق بالشارع العام والتى قام بها اصحاب المحال التجارية وتم رفع الاعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والحواجز الاسمنتية وإطارات الكاوتش التى يضعها المواطنون امام العقارات والمحال التجارية والتى تعوق حركة المارة بعدد من شوارع مدينة المنصورة نطاق حى غرب المدينة.

هذا وقد أكد "مختار" على أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.