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مدى قانونية تعويض "كريمة" عن سنوات سجنها بعد إلغاء حكم إعدامها.. برلمانى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:32 م
مدى قانونية تعويض "كريمة" عن سنوات سجنها بعد إلغاء حكم إعدامها.. برلمانى إعدام السيدة "كريمة" - برلمانى
كتب - علاء رضوان

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رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد تبرئتها وإلغاء حكم الإعدام.. هل يجوز تعويض "كريمة" عن سنوات سجنها؟"، استعرض خلاله أصداء الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة سيدة من محافظة الدقهلية، بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا ومكوسها داخل السجون لمدة 6 أعوام كاملة فى التقاضى، من بينها 4 سنوات تنتظر تنفيذ حكم الإعدام عليها والذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة، لاتهامها بقتل زوجها بـ"السم"، وهو الأمر الذى لا يتكرر كثيرا في المحاكم المصرية، حيث تكون معظم الأحكام الصادرة من محكمة النقض بالنزول عن العقوبة من الإعدام للمؤبد أو السجن المشدد وهو ما يعرف بتخفيف العقوبة، ولكن أن ينزل للبراءة مباشرة فهو أمر نادر التكرار.

 

تفاصيل مرعبة حول أزمة السيدة "كريمة"

 تفاصيل مرعبة ومؤسفة قضتها السيدة "كريمة" خلال السنوات الستة الماضية منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم البراءة مرورا بعشرات الجلسات والتنقل بسيارة الترحيلات ما بين قاعات المحاكم والنيابات، فضلاً عن الأيام الصعبة التي قضتها أسرتها من جراء هذه الأحداث، حيث كان من أصعب ما صرحت به "كريمة" العائدة من عنبر الإعدام قائلة: "شوفت أيام صعبة محدش يقدر يتحملها، وكنت بشوف كوابيس وحبل المشنقة متعلق في رقبتى، ولكنى لم أفقد إيماني ببراءتي"، والسؤال هنا.. هل يجوز تعويض "كريمة" عن سنوات سجنها؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

بعد تبرئتها وإلغاء حكم الإعدام.. هل يجوز تعويض "كريمة" عن سنوات سجنها؟.. يحق لها المطالبة بالتعويض من وزير العدل عن 6 سنوات قضتها "ظلمًا".. وخبير: يكون حسب الضرر وحجمه.. ويشرح ضمانات لإصدار حكم الإعدام

 

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