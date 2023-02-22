محافظ أسوان يشهد ختام المهرجان الدولى للثقافة والفنون بأبوسمبل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون بمسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية، وسط أجواء إحتفالية للعروض الفنية والفقرات الإستعراضية ووسط حضور الألاف من المواطنين والزائريين، بحضور ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان ، وأحمد الشافعى رئيس المهرجان، وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون ،والذى إنطلق فى 16 فبراير الجارى شهد مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية من بينها 10 فرق أجنبية وهى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

وأوضح، بأنه تم الإستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والظهور بشكل مشرف وراقى أمام المشاركين من الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين .