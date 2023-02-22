اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:54 م
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محافظة أسيوط تطلق برنامج محو الأمية للعاملين ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:43 م
محافظة أسيوط تطلق برنامج محو الأمية للعاملين ذوى الاحتياجات الخاصة برنامج محو الأمية للعاملين ذوى الاحتياجات الخاصة
أسيوط -هيثم البدرى

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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق برنامج تدريب شباب كلية التربية بجامعة أسيوط لمحو أمية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المواطنين بالقرى والمراكز وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط والذى تم تنظيمه على مدار يومين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماماً خاصًا بهذا القطاع الهام وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.
 
وأكد سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام محو أمية وتعليم الكبار أو أى مبادرات وبرامج تنموية تقدم خدمات للمجتمع والمواطنين فى القرى والنجوع جاء ذلك بحضور عبير عبدالغنى مدير وحدة ذوى الاعاقة بديوان عام محافظة أسيوط. 
 
بدأ اللقاء بترديد السلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمات الحضور ثم انطلاق المحاضرات والتدريب حيث شمل محاور محو الأمية وتنمية المهارات اللازمة للعمل الميدانى. 
 
وأوضح محافظ أسيوط، أن التدريب نظمته وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة للشباب من طلاب كلية التربية لتأهيلهم على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والتعريف بالمنهج الذى يتم تدريسه فضلاً عن خطة العمل وخطة التوزيع سواء الأميين "الدارس" أو الطلاب "المدرسين" حيث سيتم توفير المكان والدارسين والأدوات وشهادات التخرج بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات والمؤسسات المعنية المختلفة لافتاً إلى إمكانية تسجيل مزيد من المتدربين أو الدارسين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمقر وحدة ذوى الاعاقة بالدور الأرضى فى ديوان عام المحافظة لخلق سبل من الشباب قادر على تحقيق خطط التنمية المنشودة واستكمال مسيرة البناء، مشيرًا إلى المرور والمتابعة الدورية لهذه الفصول الدراسية بالمراكز والأحياء حتى الانتهاء من تنفيذ البرنامج بمختلف الاعاقات طبقاً للجدول الزمنى المحدد ووفقاً للامكانات المتاحة. 

أسيوط

محو الأمية

ذوى الاحتياجات الخاصة

الأميين بالجهاز الإدارى للمحافظة

تقارير مصرية



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