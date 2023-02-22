فرنسا تشهد تراجعا كبير فى هطول الأمطار

وذكرت وكالة "ميتيو فرانس" للأرصاد الجوية أن جفافا واضحا في التربة حدث نتيجة لفترة انقطاع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام، بعدما تسبب الجفاف الصيف الماضي في إضعافها بالفعل.

وتشبه هذه الظروف تلك التي تحدث عادة في منتصف شهر أبريل، وتضرر جنوب البلاد كثيراً بصورة خاصة.ورغم التوقعات بهطول أمطار، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون شهر فبراير الجاري ضمن شهور فبراير الأكثر جفافاً منذ بدء التسجيل.