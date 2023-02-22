طالب بفنون جميلة الإسكندرية يفوز بالمركز الاول فى بطولة الجمهورية للجودو

بالمركز الأول فى بطولة الچودو للجمهورية وحصوله على كأس البطولة والميدالية الذهبية على مستوى الجامعات المصرية.

فى سياق آخر فازت جامعة الإسكندرية بـ 18 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الشهيد الرفاعي للتايكوندو في نسختها ال50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة حلوان.

وأقيمت البطولة بصالة جامعة حلوان بمدينة القاهرة بمشاركة 25 جامعة، بإجمالي عدد المشاركين 236 طالبا وطالبة) وقد أسفرت نتائج البطولة لجامعة الإسكندرية عن 4 ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية، 9 ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفني لمنتخب جامعه الإسكندرية.

وجاءت تفاصيل المسابقة فى بطولة البومزا: الطالب سيف الدين اسلام (جامعة الإسكندرية)، الطالب عبدالله محمد حسن (جامعة الإسكندرية)، ميزان تحت 54 المركز الثاني، الطالب محمد رجب ( تربيه رياضيه)، المركز الثالث الطالب زياد إ سلام ( جامعه الاسكندريه)

وجاءت نتيجة البطولة ميزان تحت 58 كيلو المركز الثاني الطالب آمر محمد ميزان تحت 63كيلو المركز الثاني الطالب أحمد مجدي (كليه التربيه الرياضيه)، ميزان تحت 80 كيلو:

ميزان تحت 87 كيلو المركز الاول الطالب عبدالرحمن فوزي.