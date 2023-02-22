ضبط 5 أشخاص من بينهم 2 مصابين بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بسبب الخلاف على أولوية المرور على الطريق نتج عنها إصابة 3 من بينهم 2 مصابين بطلقات نارية تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم ضبط السلاح المستخدم والمشاركين في المشاجرة.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة ووجود مصابين وتم ضبطهم وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز دار السلام حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " الضبع ج خ 58 سنة مزارع مصاباً " بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني "، ومحمد ع ع ا 38 سنة سائق مصاباً " بطلق ناري بالذراع الأيسر " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، ونادر م ع 34 سنة سائق مصاباً " بكدمه وتورم بالقدم اليمني " نجلي عمومة الأول ".

وبين " طرف ثان "حسن ص م ا 29 سنة سائق، ونجل شقيقه عمرو م ص م 20 سنة عامل، ونجل عمومتهما خالد ا ا ا 20 سنة عامل زراعي الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية أليه و"10" طلقات تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات علي أولوية المرور بالطريق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.