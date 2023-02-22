ضبط سيدة ألقت جثة طفلها الرضيع بصندوق قمامة بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سيدة القت جثة طفلها الرضيع بصندوق قمامة بمنطقة القطامية وحرر محضربالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده وجود جقة لطفل بصندوق قمامة بدائرة قسم شرطة القطامية ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

وعثر على جثة طفل حديث الولادة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل قطعة قماش داخل صندوق القمامة، فتم التحفظ عليه ونقله إلى المشرحة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة،وتحديد المتهمة وإلقاء القبض عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.