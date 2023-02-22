ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 43 هاتفا محمولا وآخر بحوزته شرائط ترامادول

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، محاولة راكب أجنبى من أصل عربى تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة فى صالة الترانزيت، وراكب آخر بحوزته شرائط مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاجن، أستوقف مصطفى صادق مأمور الجمرك المعين للعمل باللجنة الجمركية بصالة الترانزيت أحد الركاب أثناء محاولته العبور الى صالة السفر الداخلى متوجهًا إلى الغردقة وأنكر الراكب حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش مأمور الجمرك لحقيبة يد بحوزة الراكب وجد كمية من الهواتف المحمولة.

كلف جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 لجنة مكونة من هانى محمود وأحمد القط ومحمود عباس مأمورا الجمرك لإحضار باقى حقائب الراكب المزمع شحنها الى الغردقة وتفتيشها يدويًا تحت إشرافه وحازم محمد على مدير الحركة فى وجود محمد صلاح رئيس القسم بإدارة أمن الجمرك، وقام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفى صادق وعماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط سبعة تليفونات محمولة أخرى داخل البطانة الداخلية للجاكيت الذى يرتديه الراكب، قامت بسمة حسنى وحسام الشافعى مأمورا الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتى بلغت 43 هواتف محمول.

والمحاولة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكب مصرى بحوزته 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من عماد سيد حسين مامور الجمرك وعمرو عبد المنعم مدير الحركة.

أمر تامر رمزى قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 42 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر أحمد فؤاد الدلهماوى مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 ضد الراكب الثانى، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكب الثانى للنيابة المختصة.