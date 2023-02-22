سيارات كهربائية لنقل السائحين لمتابعة تعامد الشمس بأبو سمبل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قبل قليل، إلى معبد أبو سمبل لحضور متابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى. وحرصت المنطقة الأثرية بأبو سمبل جنوب مصر على توفير سيارات كهربائية "جولف" لنقل السائحين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة إلى داخل ساحة معبد أبو سمبل، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

وشهد المعبد، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، توافد عدد كبير من السائحين الأجانب الذين حرصوا على المجىء من مختلف دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبو سمبل، بجانب تواجد عدد كبير من الزائرين المصريين.

وتشهد مدينة أبو سمبل السياحية جنوب مصر، صباح اليوم، ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين، وهى "تعامد الشمس" على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 فبراير و22 أكتوبر.