سفير السعودية فى يوم التأسيس: ما زال فى الملحمة فصول ملهمة تروى مسيرة البناء

إيمان حنا

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة السفير أسامة نقلى، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية والذى يوافق الثانى والعشرين من فبراير من كل عام، "إن اليوم ما زال فى الملحمة فصول ملهمة تروى مسيرة بناء وتطور ونماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان".

استكمل السفير كلمته قائلا:"لنقف وفاء وولاء لقادتنا مجددين العهد على أن تبقى رايتنا خفاقة فى السماء ترنو بزه وإلى العلا، لا نرتضى بغير القمة موضعا ، نمضى خلف قادة مسيرتنا وفى أعنانقنا بيعة على السمع والطاعة فى العسر واليسر".

أضاف السفير نقلى:" أنوب عن زملائى منسوبى السفارة لرفع أسمى آيات التهانى للقيادة والوطن سائلا المولى أن يحمى وطننا وقيادتنا وشعبنا الغالى".

ومن جهة أخرى، تزين مقر السفارة السعودية في القاهرة برفع شعار يوم التأسيس الذى تحتفى به المملكة غدا الأربعاء، وهو اليوم الذى يصادف الثانى والعشرين من فبراير من كل عام.

وبهذه المناسبة قد أعلنت السفارة أن يومى الأربعاء والخميس المقبلين عطلة رسمية .

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً فى يناير من العام الماضى بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية، وفق سفارة السعودية بالقاهرة.

يعد ذلك اليوم الذى أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود قبيل نحو ثلاثمائة عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة، وفق بيان من السفارة السعودية بالقاهرة .

ومن كلمات الملك سلمان عن هذا اليوم الذى يمثل ذكرى مهمة لكل السعوديين، نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1727م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وأيضا قال "إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل".