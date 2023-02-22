اليوم السابع
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سائق توك توك يقتل شابا بمطواة بسبب الخلاف على أولوية التحميل فى المنوفية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:17 م
سائق توك توك يقتل شابا بمطواة بسبب الخلاف على أولوية التحميل فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب بسبب الخلاف على أولوية التحميل، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب بمطواة، بسبب الخلاف على أولوية التحميل، على الفور قرر اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش معاون أول مباحث مركز منوف، وتم ضبط المتهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مديرية أمن المنوفية

مركز منوف



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