زيادة إنتاج المدارس الزراعية بالبحيرة وبيعها بأسعار اقتصادية.. تفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تقديم كافة أوجه الدعم للمدارس الفنية باعتبارها قاطرة التعليم التنموى فى مصر، مضيفا أنه تم توجيه إدارات التعليم الفنى بزيادة إنتاج طلاب المدارس الزراعية والصناعية بالبحيرة وكذلك زيادة الكميات المعروضه للمواطنين بأسعار إقتصادية.



وأوضح وكيل وزارة التعليم أن قرار زيادة انتاج المدارس الصناعية يأتى بناء على توجيه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وذلك عقب زيارته لمحافظة البحيرة وتفقد معرض انتاج طلاب المدارس الفنية خاصة الزراعية التى تنتج منتجات الألبان والمواد الغذائية بأنواعها بجوده عالية واسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.



وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم يرافقه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد افتتحا معرض منتجات مدارس التعليم العام والفنى بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية بدمنهور بمشاركة 21 مدرسة فنية وزراعية أخرى.



وشدد الدكتور رضا حجازى، على أهمية مدارس التعليم الفنى فى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية للإلتحاق بسوق العمل فى كافة المجالات والوظائف المختلفة، وكذا دورها فى المشاركة بمنتجاتها المتنوعة بالمعارض والمنافذ المنتشرة بكافه المدن والمراكز وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة،



مشيدًا بالمستوى الفنى للمدارس وجودة المنتجات المعروضة بها وكذا إمكانياتها الإدارية التى من شأنها تشجيع الطلاب وهيئة التدريس على الاستمرار فى تقديم نموذج ناجح وفريد يعبر عن كفاءة وقدرة مدارس التعليم الفنى بمصر.