خريطة مبسطة للوصول إلي مطار القاهرة ومباني الركاب المختلفة ببرنامج "في المطار"

كتبت رحاب نبيل

استعرض برنامج "في المطار"المذاع علي تليفزيون اليوم السابع، في حلقة اليوم، الأربعاء كيفية الوصول إلى مطار القاهرة الدولي من المناطق المختلفة، وذلك نظراً أن هناك اختلافات كثيرة في المداخل والمخارج الخاصة بالمطار بسبب تعدد المحاور، وأيضاً كيفية وصول المسافرين إلى صالات المطار في أسرع وقت.

وعرض البرنامج خريطة مبسطة للوصول إلي مطار القاهرة الدولي من خلال عدة طرق منها طريق السويس أو الطريق القادم من محور سعد الدين الشاذلى الواصل للطريق الدائرى، وصولا لمدخل المطار والطريق المعروف بإسم "لطفية النادي" وهي أول امرأة مصرية تقود طائرة، والمدخل الأقدم والأهم وهو مدخل طريق العروبة او طريق سلاح سالم وهو المدخل الرئيسي الذي يربط المطار بوسط المدينة.

ومن خلال اللوحات المرورية والإرشادية المتواجدة بمداخل المطار يمكن الراكب إن يتجه للوصول إلى مبنى الركاب 1 والمعروف بالمطار القديم، والذي يضم 3 صالات، ويضم عدة شركات طيران من أبرزها "اليمنية، نسما، ناس، التونسية، الجزائرية، النيل، المصرية العالمية، العراقية، السورية، والسودانية، وتاركو، العربية للطيران، بدر للطيران، ومبني الركاب رقم 3 والمخصص للسفر والوصول الدولي والداخلي، وايضآ مبنى الركاب رقم 2 وتقلع منه عدة شركات طيران منها الملكية المغربية، الفرنسية، الإيطالية، البريطانية، الإمارتية، الاتحاد، طيران الخليج، طيران الجزيزة، الكويتية، طيران الشرق الأوسط، الأوكرانية، الروسية، الأردنية، السعودية.

بالإضافة إلى مبني صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران سفر ووصول من وإلي جدة والمدينة المنورة، بالإضافة إلي صالة 4 بالمطار ولها ظروف وطبيعة خاصة، نظرا لأنها مخصصة للطيران الخاص فقط.

برنامج "في المطار" فكرة وتقديم أحمد مصطفى، إعداد رحاب نبيل، تصوير حسام عاطف، ومحمود فخري، ومحمد نبيل، وصوت إسلام سمير، جرافيك شيريهان نجدي، مونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيري، منتج فني وإخراج شادي ابو الحسن، إشراف عام علا الشافعي.