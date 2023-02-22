ختام الدورة التدريبية للصيادلة المكلفين الجدد بصحة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للصيادلة المكلفين الجدد والتى نظمتها إدارة الصيدلة بالتنسيق مع إدارة التدريب بمديرية الصحة ب الإسماعيلية لـ 50 صيدليا، تم تكليفهم بالمنشات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية.

وقال الدكتور على حطب وكيل الوزارة أن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

وتناولت الدورة أساسيات الإداره والقيادة والمعايير المنظمة للعمل الصيدلى ،التخزين وإدارة المخازن ،الدفاتر والمستندات ومقدمة عن معايير الجودة بالصيدلية، وأخيرا تثقيف المريض وتقديم المشورة ،حاضرت فيها الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير التفتيش الصيدلى والدكتورة داليا العربي مدير ادارة الصيدلة، الدكتورة فايزة عبد الرحمن والدكتورة هند مجلع مدير إدارة التدريب.

من جانبهم عبر المتدربون عن مدى استفادتهم بالدورة التدريبية، حيث أكدت الدكتورة آية عبد الحميد بمستشفى القنطرة غرب على تنمية الخبرات والمهارات الإدارية للمتدربين بالممارسات الصيدلية للقطاع الصحى الحكومى، وأضاف الدكتور أحمد غنيم والدكتور عمر مصطفى بإدارة أبو صوير الصحية إلى إثراء الدورة لمعلومات التواصل الغعال بين الصيدلى والمريض وإجراءات عمل خطه والتعامل باحترافية داخل صيدليه المستشفيات.

وفى ختام التدريب سلمت الدكتورة ريم مصطفى نائبا عن وكيل وزارة الصحة والدكتورة هند مجلع مدير إدارة التدريب، المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.