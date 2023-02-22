حبس المتهمين بالتعدى على صبى الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت جهات التحقيق بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، حبس سائق توك توك وعامل بورشة كاوتش المتهمين بالتعدى على صبى بكمبروسر الهواء 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأحالت جهات التحقيق بالإسماعيلية صبى يدعى " السيد.ر"، 14 عام سائق توك توك إلى الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وإعداد تقرير بحالته وعرضه على جهات التحقيق فى واقعة التعدى عليه من سائق توك توك، وعامل بورشة كاوتش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز من ضبط سائق توك توك، وعامل بورشة كاوتش بتهمة الاعتداء على صبى بمركز ومدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية.

تلقى مدير أمن الأسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود إشارة من مستشفى فايد التخصصى بوصول صبى 14 عاما مصابا، وحالته غير مستقرة، تم تقديم كل الرعاية للطفل وتم عمل اللازم جراء إصابته.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز فايد، أن وراء ارتكاب الحادث كل من عامل بورشة تصليح كاوتش وصديقه سائق توك توك، وأضافت التحريات قيام المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه.

وتمكن ضباط مباحث مركز فايد من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وعقب استماع جهات التحقيق إلى أقوال والد المجنى عليه والمجنى عليه، وأقوال المتهمين فى الواقعة أصدرت قرارها المتقدم.