تدريب الأطباء البشريين بصحة المنوفية .. تعرف على التفاصيل

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، محاضرة تدريبية بعنوان Ergonomics of Laparoscopic Surgery وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمستشفيات التابعة للمديرية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبناء على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالإهتمام بالأطقم الطبية و تدريبهم المستمر.

ألقى المحاضرة الدكتور أحمد زويد إستشاري الجراحة العامة والمناظير بمستشفي الشهداء المركزى ، وجدير بالذكر أن عدد المنتفعين من البرنامج التدريبي 26 طبيب بشري تخصص جراحة عامة.

وإستكمالا" للبرنامج التدريبي والذي يستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين تم عقد محاضرة تدريبية أخرى بعنوان Management of Acute Hepatitis in Children وقامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة هايدى زكريا إستشاري الأطفال ومسؤول البحث العلمي بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية، وبلغ عدد المنتفعين من البرنامج التدريبي 30 طبيب بشري تخصص أطفال.

جاء ذلك في إطار تنفيذ فعاليات خطة التدريب الخاصة بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية، وتم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، والدكتورة عائشة الأبيض، مسؤول التدريب بالإدارة .