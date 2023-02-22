اليوم السابع
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تحقيقات النيابة: لص الدرجات النارية بمنطقة منشأة ناصر نفذ 3 جرائم سابقة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:00 ص
تحقيقات النيابة: لص الدرجات النارية بمنطقة منشأة ناصر نفذ 3 جرائم سابقة سرقة الدراجات النارية - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة الدرجات النارية بمنطقة منشأة ناصر، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك واخفاها في مكان نائ تمهيدا لبيعها.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص )، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.


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جرائم سرقة

عقوبة السرقة

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سرقة الدراجات النارية

قسم شرطة منشأة ناصر

مديرية أمن القاهرة



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