انطلاق المؤتمر العلمى الثامن "الدولى الثالث" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد جامعة سوهاج اليوم الأربعاء انطلاق المؤتمر العلمى الثامن "الدولى الثالث" لشباب الباحثين وذلك بمقر الجامعة الجديد بالمركز الدولى للمؤتمرات بمشاركة 305 باحث من دارسى الماجستير والدكتوراه فى جامعة سوهاج وهناك 60 بحثًا من خارج جامعة سوهاج ما بين جامعات مصرية وعربية وإفريقيا وأجنبية وسوف يتم على هامش المؤتمر تقديم مشروعات بحثية لطلاب لمرحلة الجامعية والمرحلة القبل الجامعية وذلك لتنمية الأفكار والابتكار تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية، حسب تصريحات الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا.

وأضاف النعمانى أنه هناك جائزة لأحسن بحث فى العلوم الطبية والإنسانية والأساسية وأن مؤتمر شباب الباحثين الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مدار سبعة دورات سابقة، يعد من المؤتمرات التى حققت نجاحاََ كبيراً، وجمع بين الباحثين من مختلف الدول، لعرض أبحاثهم المتميزة فى شتى المجالات والعلوم، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وذكر الدكتور حسان النعمانى، أن فعاليات المؤتمر هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من 306 من شباب الباحثين ما بين متحدث ومعلق ومستمع، من 60 جامعة مصرية وعربية وأفريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا، حيث يعد المؤتمر من اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، كما سيتضمن المؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور المختلفة فى مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية.

ومن جانبها أوضحت كل من الدكتوره صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية والدكتور احمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن الاجتماع التحضيرى للمؤتمر شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلى كليات الجامعة، وأعضاء الجهاز الإدارى مديرى الإدارات المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية وترتيب البرنامج العلمى للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمى للمؤتمر، لخروجه بالصوره التى تعكس اهميتة العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.