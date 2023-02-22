الناتو: لا يمكن السماح لروسيا بمواصلة تقويض الأمن الأوروبي

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، إنه لا يمكن السماح لروسيا بمواصلة تقويض الأمن الأوروبي، وينبغي كسر دائرة العدوان الروسي على حسب تعبيره.



وحث ستولتنبرج - خلال اجتماعه مع زعماء مجموعة بوخارست التسعة (B9) لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو اليوم الأربعاء الحلفاء على منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه لتحقق النصر ولضمان ألا يعيد التاريخ نفسه.



وأضاف ستولتنبرج أن الناتو لم يكن أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، وأن الحلف سيحمي كل شبر من أراضي الدول الأعضاء به، مشيدًا بقيادة الرئس الأمريكي، جو بايدن - الذي كان مشاركا في الاجتماع - والتزامه الصارم بأمن أوروبا.



كما أشار إلى أن زيارة بادين إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعثت برسالة واضحة من الدعم الثابت إلى أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بوخارست التسعة - الجناح الشرقي للناتو - تشكلت في عام 2015، وتضم دول بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.