المالية: 250 طلب شراء على الصكوك الإسلامية بـ 6.1 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن الصكوك الإسلامية أداة تمويلية تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحة أن مصطلح السيادية أي أن وزارة المالية هي من تطرح هذه الصكوك.

وأضافت مستشار نائب وزير المالية، خلال تصريحاتها ببرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الصكوك الإسلامية مصطلح دولى أي تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وهي أداة دين متعارف عليها دوليا وعليها إقبال شديد ولها أسواق شديدة في شرق أسيا والخليج وانجلترا ول وحول العالم .

وتابعت :"نطرح في أسواق عالمية ونجد إقبال شديد من قبل المستثمرين الأجانب، وكنا نرغب في الحصول على 1,5 مليار دولار وتم تغطية المبلغ بحوالي 4 مرات وأكثر، حيث وصلت قيمة الشراء إلى 6,1 مليار دولار من خلال 250 طلب شرائه وهو عدد كبير من طلبات الشراء ".

وأوضحت مستشار نائب وزير المالية، أن هذا الرقم يعنى أن هناك ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى".