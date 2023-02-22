الصحة: تطوير العلاج وطريقة التشخيص لاكتشاف المرض مبكرا والحفاظ على الأطفال

قالت وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية إنه يتم تطوير العلاج وطريقة التشخيص لاكتشاف المرض مبكرا والحفاظ علي سلامة الأطفال ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل حالياً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقى، أنيميا الفول، التليف الكيسى، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).