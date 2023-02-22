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السفير الفرنسى بكييف: نتبع نهجا شاملا في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:00 ص
السفير الفرنسى بكييف: نتبع نهجا شاملا في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
احمد علوى

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أكد السفير الفرنسي لدى أوكرانيا إتيان دي بونسينس، الثلاثاء، أن باريس تتبع نهجا شاملا في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشددا على مواصلة الدعم العسكري الفرنسي الشامل لكييف.


وقال بونسيس - في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الرسمية الأوكرانية - إن "النهج الشامل الذي تتبعه فرنسا فيما يخص الدعم العسكري لأوكرانيا، لا يشمل توريد الأسلحة فحسب، بل الذخيرة والعتاد أيضا، فضلا عن توفير الصيانات الفنية للمعدات والأسلحة".


وأشار السفير الفرنسي إلى وجود حوار مستمر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بما في ذلك التباحث بشأن تعزيز المساعدات التي تقدمها فرنسا.


ونوه إلى أن فرنسا قامت بالفعل بالعمل مع أستراليا لزيادة إنتاج الذخيرة (155 ملم) من أجل توريدها لأوكرانيا، وذلك في نطاق النهج الذي تتبعه فرنسا بشأن مواصلة إرسال المساعدات العسكرية لكييف، ولكن بما لا يشكل أي ضغوط على أمن فرنسا.


هذا، وقد طالب زيلينسكي خلال زيارته لفرنسا في 8 فبراير الجاري، ماكرون، بمنح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة "في أقرب وقت ممكن".


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