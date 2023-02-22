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السجن 10 سنوات لـ 10 أشخاص بينهم سيدة بتهمة خطف مواطن بسبب خلافات فى الجيزة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:46 م
السجن 10 سنوات لـ 10 أشخاص بينهم سيدة بتهمة خطف مواطن بسبب خلافات فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح،  10 متهمين، بينهم سيدة، بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامهم بخطف المجنى عليه "ياسين م" بسبب خلافات مالية، وبراءة متهم آخر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل ووعمر محمد سلامه
 
وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سياره واتجهوا به لمسكن المتهمه رقم 11 في أمر الإحالة علي أثر خلافات بينهم وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانه وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالايذاء.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.
 
 

 


جنايات الجيزة

جرائم الخطف

امن الجيزة

النيابة العامة



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