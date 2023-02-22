اليوم السابع
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إصابة شخصين نتيجة تصادم دراجة بخارية برصيف بالإسماعيلية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:45 ص
إصابة شخصين نتيجة تصادم دراجة بخارية برصيف بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق معدية نمرة 6دائرة قسم أول الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق معدية نمرة 6دائرة قسم  أول الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث. 
 
تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

الاسماعيلية

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