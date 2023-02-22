أكثر من 1600 سائح يستمتعون بالطقس على متن 60 بالون طائر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، 60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر المشاهد للطبيعة الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة فى السماء، حيث تعتبر رحلات البالون أولى رحلات المغامرات المميزة فى جنوب مصر.

وفى هذا الصدد يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه مع تحسن حالة الطقس ووسط الإقبال المميز من السائحين على رحلات البالون الطائر خلال الأيام الماضية، شهدت أرض مطار البالون تحليق 60 رحلة لشركات البالون العاملة فى غرب الأقصر، والتى ساهمت فى استمتاع أكثر من 1600 سائح من حول العالم بتلك الرحلات الأبرز فى حركة السياحة غرب الأقصر.

ويضيف ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل فى قطاع البالون الطائر بالأقصر 17 شركة بالون تقدم خدماتها للأفواج السياحية القادمة من حول العالم للإستمتاع في عاصمة الحضارة المصرية القديمة، موضحاً أنه يعمل بالقطاع طيارين مؤهلين ومدربين للتعامل الفنى مع البالون كالطائرات الحديثة، حيث يعمل بتلك الشركات أكثر من 1000 شخص ما بين طيارين ومهندسين وسائقين وعماله وغيرهم من الموظفين، وجميعهم يقدمون أفضل دعم على مدار الساعة لتحقيق أفضل بهجة وفرحة للسائحين خلال رحلات البالون.

ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.



تجهيز رحلات البالون قبل التحليق بالسماء غرب الأقصر



تحليق البالونات الطائرة فى سماء الأقصر



جانب من رحلات البالون فوق سماء البر الغربي



رحلات البالون فى غرب الأقصر



