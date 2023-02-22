أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-2-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تخسر 14 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 441.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 5.94%، واستحوذت المؤسسات على 24.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 181.7 ألف جنيه، 110.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 49.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 16777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 6914 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3554 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.85%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 21.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.271 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.48%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 16.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 36.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 45.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.