أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-2-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.068 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تخسر 14 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 441.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 5.94%، واستحوذت المؤسسات على 24.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 181.7 ألف جنيه، 110.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 49.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 16777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 6914 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3554 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



كونتكت المالية أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة كونتكت المالية القابضة المصدرة لعدد 4.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.6 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.3 مليون سهم، 280 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 375 ألف سهم، 250 ألف سهم، 236 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 878.1 ألف سهم، 125 ألف سهم، 384 ألف سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إيرادات نشاط بلغت 6.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 470.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4 ملايين جنيه مقارنةً مع خسائر 930.9 ألف جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) إيرادات بلغت 101.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 67.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.7 مليون جنيه مقارنةً مع 9.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 544.6 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 851.2 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي خسائر بعد الضريبة 263 ألف دولار مقارنةً مع 4.2 مليون دولار بنسبة نمو 94%.