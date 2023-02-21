ABC: أمريكا تشهد سلسلة من حوادث إطلاق النار الدموية فى عطلة نهاية الأسبوع

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت الولايات المتحدة سلسلة من حوادث إطلاق النار الدموية فى البلاد، والتي عكرت صفة عطلة يوم الرؤساء، حيث أجرى مسئولو إنفاذ القانون فى مدن كبرى ومناطق ريفية تحقيقات منفصلة فى حلقات العنف، والتي شمل العديد منها أطفالا، بما فى ذلك رضيعا قتل فى شيكاغو، بحسب ما ذكرت قناة ABC News.

اندلع إطلاق نار خلال فترة العطلة الأسبوعية فى نيوأورلينز، وفى حفلة فى كولومبوس بولاية جورجيا، وفى إحدى الطرق فى شيكاغو، وفقا للسلطات.

ومن بين القتلى أسقف كاثوليكى، تم إطلاق النار عليه فى منزله بلوس أنجلوس، وضابط شرطة تعرض لإطلاق نار أشبه بأسلوب الإعدام.

وفى أربعة من حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ يوم الجمعة، تعرض 16 قاصرا على الأقل لإطلاق النار، بينهم أربعة قتلوا، وفقا للسلطات.

وكانت طفلة رضيعة عمرها عام واحد بين القتلى عندما اندلع إطلاق نار مساء الأحد فى أحد الطرق بشيكاغو.

وتعانى الولايات المتحدة من وباء إطلاق النار المتفاقم فى مختلف أنحاء البلاد. وفى تقرير سابق لها، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن إصابات الأسلحة النارية الآن السبب الرئيسى للوفاة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما فى الولايات المتحدة، وفقا لدراسة نشرت فى ديسمبر 2022 للدورية الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

ومن عام 2015 وحتى عام 2020، كان هناك ما لايقل عن 2070 حادث إطلاق نار غير مقصود من أطفال دون سن الـ 18 عاما فى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن منظمة EveryTown. وأسفرت هذه الحوادث عن 765 وفاة وإصابة 1366.