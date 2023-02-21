يضم 66 باكية.. إنشاء السوق الجديد لمدينة الواسطى ببنى سويف على مساحة 10 الآف متر

زار بلال حبش نائب محافظ بنى سويف مدينة الواسطى شمال المحافظة، لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء السوق الجديد للمدينة، ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق وتطوير الشوارع والميادين الحيوية لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور حمادة راضي رئيس المدينة، وشريف ياسين وأشرف مليجي نائبي رئيس المدينة وبعض التنفيذين المعنين من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية ومشرفى التنفيذ.

تجول نائب المحافظ داخل السوق الذي تزيد مساحته الإجمالية عن 10 الآف متر، أسفل كوبرى الواسطى العلوى على النيل، ويضم 66 باكية بجانب عدد من المحلات التجارية ومساحات فضاء، والذى يتم تجهيزه ودعمه بكافة المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، تمهيداً لتسكين الباعة الجائلين ممن تم نقلهم من شارع الطراد بعد تأهيله ورفع كفاءته وإعادة تخطيطه، ضمن خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج الكتلة السكنية.

وأشار نائب محافظ بني سويف فى بيان له إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بالمتابعة المستمرة لمشروع إنشاء السوق الجديد، نظراً لأهميته وتذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، خاصة وأن السوق الجديد سيمثل انفراجة كبيرة في مجال القضاء على الأسواق العشوائية التي تؤثر بالسلب على الحركة المرورية، والصورة الحضارية للمدينة، من خلال توفير أماكن حضارية ومجهزة للبائعين.

وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بنى سويف ، بجولة ميدانية، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف بشارع عبد السلام عارف، والذي يتم في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.