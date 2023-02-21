نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد من "تعليم النواب" لمناقشة المشروعات الجديدة

ورمضان على، والدكتورة سكينة سلامة، والنائبة رشا كليب، والدكتورة جيهان البيومى، والدكتورة أمل عصفور أعضاء اللجنة. استقبلت اليوم الثلاثاء، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظه الوفد البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، والدكتورة منى عبد العاطى وكيل اللجنة، وكلا من الدكتور حسام الدينوالدكتورة سكينة سلامة، والنائبة رشا كليب، والدكتورة جيهان البيومى، والدكتورة أمل عصفور أعضاء اللجنة.

وتأتى الزيارة بهدف بحث تطورات العملية التعليمية بالمحافظة، والتعرف على مستجدات المشروعات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود الدولة المصرية فى إقامة مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية خاصة بمحافظة البحيرة، بهدف إحداث تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته وتحسين مستوى معيشته.

كما أشارت إلى جهود المحافظة فى قطاع التعليم ما قبل الجامعي والأبنية التعليمية ، حيث تم خلال الفترة الماضية بناء وتشييد وإحلال وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية 2 مليار و200 مليون جنيه، وتم استلام ودخول العمل بالفعل لـ 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على حرص اللجنة على متابعة ما يدور في العملية التعليمية على أرض الواقع، للتعرف على أى إشكاليات تؤثر على استكمال المسيرة التعليمية، وللمشاركة في وضع الحلول التي من شأنها تحسين أوضاع التعليم قبل الجامعي والجامعي في مصر.