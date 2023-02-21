موزانة تقديرية لصندوق التخفيف من آثار الكوارث فى سوريا بقيمة 50 مليار ليرة

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وافق مجلس الوزراء السوري على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للعام الجاري بقيمة 50 مليار ليرة سورية ( الدولار يساوي 7350 ليرة سورية) وخطة الأعمال الفنية والمادية للصندوق.



وأكد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرونس - ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات ، بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة، واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.



وأشار إلى ضرورة وضع برامج محددة لإعادة إعمار هذه المناطق وفق السيناريوهات المقترحة، لافتاً إلى أهمية استمرار الوزارات بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بموازنة العام 2023، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع تداعيات الزلزال في جميع القطاعات، وتوجيه الإمكانيات المتوافرة لتنفيذ خطط الاستجابة في المناطق المنكوبة.