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مندوب روسيا بالمنظمات الدولية: قد نضطر لاستخدام الأسلحة النووية حال تعرضنا لهجوم مدمر

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:06 م
مندوب روسيا بالمنظمات الدولية: قد نضطر لاستخدام الأسلحة النووية حال تعرضنا لهجوم مدمر اوليانوف
كتب أحمد عرفة

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قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف ، إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يتدخلان فى أزمة أوكرانيا، موضحا أن روسيا لم تنسحب من معاهدة ستارت بل علقت إجراءاتها.

وأضاف مندوب روسيا، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية: "قد نضطر لاستخدام الأسلحة النووية حال تعرضنا لهجوم مدمر، موضحا أن مبادرة الحبوب تحولت إلى مبادرة تجارية.

وتابع ميخائيل أوليانوف، أن روسيا لم تهدد باستخدام أي أسلحة نووية، لافتا إلى أنه يوجد فرص سلام إذا توقفت الإجراءات الأمريكية.

وقال إنه لا أفق سلام للأزمة في أوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمد كييف بالسلاح لتقاتل حتى آخر جندي أوكراني.

وقال مندوب روسيا الدائم بفيينا، إنه يجب أن تتوقف واشنطن عن النهج العدواني، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة اقتصاديا من الأزمة الأوكرانية.

 


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