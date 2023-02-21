مصرع وإصابة شخصين فى حادثين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادثين متفرقين بمحافظة المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول "محمود.م" 51 عاما، مقيم فى محافظة قنا بجنوب الصعيد، إلى المستشفى التخصصى فى مركز ملوى، مصابا ببتر بالقدم اليسرى وجروح بفروة الرأس، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفى سقط أثناء نزوله من القطار أمام محطة سكك حديد قرية المعصرة فى مركز ملوى، حيث تم نقله للمستشفى التخصصى وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ملوى بلاغا من الأهالى، باصطدام عربة كارو كانت تسير بسرعة جنونية بفتاة أثناء سيرها بجوار مزلقان قرية المحرص التابعة للوحدة المحلية بقلندول.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة الطالبة رحمة حمادة 12 عاما، تقيم بقرية المحرص، باشتباه إرتجاج ونزيف فى المخ، وتم نقلها إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائى من جهودها لتحديد وضبط العربة الكارو وقائدها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.