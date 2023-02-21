مصرع شاب بطلق نارى وأمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا يفيد مصرع شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

وتبين فور وصول سيارة الإسعاف، أن الجثة لشاب يدعى حسام.ر، 24 عاما، من قرية أسمنت لقي مصرعه بطلق نارى، في ظروف غامضة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة.