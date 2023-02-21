محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدن بنها وكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية بمدن كفر شكر وبنها، لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى، وتفقد أعمال إنشاء بالوعات صرف الأمطار، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 25%، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي المدينة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى 7 ملايين جنيها، حيث سيتكون من أربعة طوابق على مساحة 400 متر على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.

كما وجه المحافظ، بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مباني تابعة لمبنى الإدارة الزراعية والصادر لهم قرارات هدم وذلك لإقامة مجمع موقف سيارات عمومي لمدينة كفر شكر يستوعب 300 سيارة، حيث وجه المحافظ بعمل الدراسة المرورية اللازمة للمشروع لسرعة تنفيذه لحاجة المدينة إلى موقف سيارات بشكل حضاري لمنع المواقف العشوائية.

وجدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذهم بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة 4200م2، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

وشدد "المحافظ"، على مسئولي مديرية الإسكان بضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، إذ من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال أربعة شهور.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال صيانة شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة ومراجعة بيارات وبالوعات الصرف الصحي في عدد من القرى من بينها قرية المنشاة الكبرى وأسنيت وطريق شرق الرياح التوفيقي بكفر شكر، بالإضافة إلى قرية جمجرة وقرية شبلنجة ومنية السباع بمركز بنها، وذلك بهدف الاطمئنان على سلامة شبكة الكهرباء لحماية المواطنين خصوصا في موسم سقوط الأمطار، بالإضافة إلى الاطمئنان على سلامة بالوعات الصرف للحماية من خطر سقوط المواطنين وخصوصا الأطفال.

ووجه المحافظ، بالاستمرار في أعمال الصيانة والتأكد من توصيل شبكة الكهرباء الداخلية بالقرى بالأسلاك المعزولة وعمل حملات ميدانية لمنع أي توصيلات عشوائية سواء في أعمدة الإنارة أو مبردات المياه، مكلفا أيضا مسئولي شركة المياه بالمرور الميداني بالشوارع للتأكد من تغطية بالوعات الصرف لحماية المواطنين الأطفال.

واستكمل المحافظ الجولة، بتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90% من إجمالي أعمال المحطة.

كما تفقد المحافظ، خط المياه الرئيسي للمحطة والبالغ طوله 13 كيلو وتم تنفيذ 5.5 كيلو متر، حيث وجه المحافظ بالعمل بالتوازي مع أعمال محطة المياه لتوصيل المياه بعد الانتهاء من التنفيذ فورا، كما قام الهجان بالتنسيق مع حماية النيل للبدء في أعمال إنشاء مأخذ المياه الخاص بالمحطة.

وأكد محافظ القليوبية، حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.

وجاءت الجولة بحضور كل من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور عبد الحليم عزب نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، والمهندس محمد عبد الباري مدير عام الكهرباء بالقليوبية.