متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء بالمنوفية ..اعرف التفاصيل

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال التطوير والتمهيد للطرق وغيرها من المشروعات بالمركز فى إطار المتابعات الدورية.

جاء ذلك انطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق.

وتأكد رئيس مدينة أشمون من صب الأرصفة الجانبية وإنشاء بلاعات الأمطار بشارع المدارس بداية من مسجد الفردوس وحتى مسجد الشافعي بطول 450 مترا، ومتابعة الأعمال التحضيرية لرصف الطريق الدائرى بطول 1500 متر تمهيدا للبدء في فرد الطبقة الأسفلتية النهائية كونه محور مرورى هام وحيوى ، وذلك ضمن الخطة الموسعة لرصف 11 شارع بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين، فيما تابع رئيس المدينة الأعمال الإنشائية لإقامة موقف عمومي للسيارات بأرض سوق المواشي القديم علي مساحة 3 أفدنة بنسبة إنجاز تجاوزت 65%، وذلك ضمن خطة المحافظة في التوسع في إقامة مواقف وأسواق نموذجية للقضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً بكافة المراكز والمدن.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أعمال فرد طبقة السن بطريق شنوان – الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، هذا وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لضمان الإنتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع التأكيد على الالتزام بكافة المعايير الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام.

كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فرد طبقة السن بشارع حمدى خلاف تمهيداً للرصف، وذلك ضمن 34 شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة 30 مليون و 600 ألف جنيه موزعة على 6 مربعات سكنية بالمدينة.

وفى مركز بركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية قطع الفرمة بمتفرعات شارع بورسعيد وتركيب بلاط الانترلوك بالارصفه بشارع جواد حسني، حيث جارى أعمال الرصف المتكاملة من تركيب بلدورات وبلاعات أمطار وأرصفة جانبية ورفع مطابق الصرف الصحى وذلك ضمن 7 شوارع ومتفرعاتهم سيتم رصفهم بنطاق المدينة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تركيب بلاط الإنترلوك بشارعى عباس الشرقاوي ومليك وتركيب البلدورات بشارع التقوى للبدء في أعمال الرصف، هذا وجارى العمل على قدم وساق بكافة مواقع العمل بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بواقع 14 شارع بنطاق المدينة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع ومتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.