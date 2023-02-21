ما هو تركيب العدسات اللاصقة؟.. منها متعددة البؤر

كتب – حسام الشقويرى

تُصنف العدسات اللاصقة على أنها جهاز طبي ، وعلى الرغم من ثبوت فعاليتها وأمانها ، إلا أنها ليست خالية من المخاطر وتتطلب ملاءمة دقيقة لعينيك. يمكن أن تكون العدسات اللاصقة بديلاً رائعًا للنظارات الطبية وفقا لما نشره موقع realsimple

ويتم ارتداؤها لتصحيح الأخطاء الانكسارية مثل:

قصر النظر (قصر النظر)

مد البصر (طول النظر)

اللابؤرية

أثناء فحص العدسات اللاصقة ، سيقوم طبيب العيون بفحص حدة البصر لديك لتحديد مدى جودة رؤيتك للحروف والرموز من مسافة بعيدة.

سيُجري طبيب العيون فحصًا شاملاً للعدسات اللاصقة وملائمتها للتأكد من أن احتياجات صحة عينيك وتصحيح الرؤية تأتي أولاً. يعمل تركيب العدسات اللاصقة مثل فحص العين العادي ولكنه يتطلب بضع خطوات وقياسات إضافية باستخدام تقنية مبتكرة للحصول على قياسات دقيقة لعينيك.

وتتضمن عملية التركيب أيضًا تقييم صحة القرنية للتأكد من أنه يمكنك ارتداء عدسات لاصقة معينة بشكل مريح.

إلى جانب الحصول على قياسات وتقييمات دقيقة لصحة القرنية ، سيسمح فحص العدسات اللاصقة وتركيبها لطبيب العيون الخاص بك بالاطلاع على بروتوكولات الصيانة والنظافة المناسبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على العدسات اللاصقة. سيتم إعطاؤك تعليمات كاملة للإدخال والإزالة والعناية.

بعد إجراء اختبار شامل ، سيقوم طبيب العيون بتزويدك بالعدسات التجريبية وتحديد مواعيد المتابعة لمراقبة راحتك باستخدام عدساتك الجديدة.

أنواع العدسات اللاصقة

عند إجراء فحص شامل للعدسات اللاصقة وتركيبها ، يمكنك التفكير في نوع العدسات اللاصقة المناسب لك. دعنا نستكشف بعض الخيارات.

تندرج العدسات اللاصقة عادةً ضمن فئتين رئيسيتين ، العدسات اللاصقة اللينة والصلبة المنفذة للغازات (RGP). من بين هذه العدسات اللاصقة المتخصصة التي تصحح مشاكل الرؤية المختلفة.

عدسات توريك اللاصقة

عدسات توريك تصحح الرؤية على المحور الأفقي والمحور الرأسي للعين. تحتوي عدسات توريك على قوى متعددة ، واحدة رأسية والأخرى أفقية. تعني هذه القوى المختلفة أنها يجب أن تجلس بدقة على عينك لتمكين الرؤية الواضحة.

وهي متوفرة في كلا النوعين اللين و RGP.

العدسات اللاصقة متعددة البؤر

تتميز العدسات متعددة البؤرة بقوتين مميزتين للعدسة للرؤية القريبة والبعيدة. يمكن أن تساعد هذه العدسات في تصحيح قصر النظر الشيخوخي والقضاء على الحاجة إلى نظارات القراءة. تعد عدسات Varilux Xclusive خيارًا ممتازًا للأشخاص المصابين بقصر النظر الشيخوخي.

العدسات اللاصقة متعددة البؤر متوفرة في الأشكال اللينة و RGP ومتوفرة للارتداء اليومي أو ارتداء طوال الليل.

العدسات اللاصقة الهجينة

العدسات اللاصقة الهجينة لها مركز صلب منفذ للغاز ومحاطة بحلقة خارجية ناعمة. تجمع هذه العدسات بين راحة العدسات اللاصقة اللينة والرؤية الواضحة لعدسات RGP. تعد العدسات اللاصقة الهجينة خيارًا ممتازًا للمساعدة في إدارة القرنية المخروطية .

العدسات اللاصقة الصلبة

العدسات الصلبة أكبر من العدسات التقليدية وتستقر على الصلبة أو بياض عينيك. تسمح هذه العدسات بمساحة فوق سطح القرنية لمزيد من التهوية.

يمكن أن تكون هذه العدسات خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من القرنية المخروطية ، وهي حالة تسبب القرنية المخروطية الشكل غير المنتظمة ومتلازمة العين الجافة .