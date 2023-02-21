اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فرص عمل فى الشرقية برواتب تصل 4000 جنيه.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:00 ص
فرص عمل فى الشرقية برواتب تصل 4000 جنيه.. اعرف التفاصيل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نشرة التوظيف الدورية، عن فرص عمل للشباب منها لذوى الهمم فى محافظة الشرقية، برواتب تصل لـ4000 جنيه شهريا، أبرزها أمين مخزن وعمال وأفراد أمن.

فأعلنت إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، حاجتها لـ2 أمين مخزن، و2 فرد أمن، من أصحاب المؤهلات العالية أو المتوسطة، مشيرة أن الوظائف تشترط للتقيم أن يكون يسن المتقدم أقل من 40 سنة، ولديه خبرة 3 سنوات، وذلك بمرتب يتراوح بين 2800 و3500 جنيه.

وأعلنت إحدى شركات صناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية فى شارع أباظة، حاجتها لعدد (2) أمين مخزن، وعدد (2) فرد أمن، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 3 سنوات، وسنه لا يزيد عن 40 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 2800 و3500 جنيه.

وكشفت إحدى الشركات بالعاشر من رمضان، حاجتها لـ10 نساج بلاستيك، و15 ترزى شكاير بلاستيك من الجنسين، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 3 سنوات، لديه 22 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 2600 و2900 جنيه.

وأعلنت إحدى الشركات فى العاشر من رمضان، حاجتها لـ3 عمال لحام، و3 عمال حدادة، وعدد (2) عامل دهان دوكو، على أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط، لديه خبرة 5 سنوات، وسنه 25 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 3000 و4000 جنيه.


الشرقية

القوي العاملة بالشرقية

وظائف بالشرقية

فرص عمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة