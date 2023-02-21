فرص عمل فى الشرقية برواتب تصل 4000 جنيه.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

كشفت نشرة التوظيف الدورية، عن فرص عمل للشباب منها لذوى الهمم فى محافظة الشرقية، برواتب تصل لـ4000 جنيه شهريا، أبرزها أمين مخزن وعمال وأفراد أمن.

فأعلنت إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، حاجتها لـ2 أمين مخزن، و2 فرد أمن، من أصحاب المؤهلات العالية أو المتوسطة، مشيرة أن الوظائف تشترط للتقيم أن يكون يسن المتقدم أقل من 40 سنة، ولديه خبرة 3 سنوات، وذلك بمرتب يتراوح بين 2800 و3500 جنيه.

وأعلنت إحدى شركات صناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية فى شارع أباظة، حاجتها لعدد (2) أمين مخزن، وعدد (2) فرد أمن، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 3 سنوات، وسنه لا يزيد عن 40 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 2800 و3500 جنيه.

وكشفت إحدى الشركات بالعاشر من رمضان، حاجتها لـ10 نساج بلاستيك، و15 ترزى شكاير بلاستيك من الجنسين، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 3 سنوات، لديه 22 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 2600 و2900 جنيه.

وأعلنت إحدى الشركات فى العاشر من رمضان، حاجتها لـ3 عمال لحام، و3 عمال حدادة، وعدد (2) عامل دهان دوكو، على أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط، لديه خبرة 5 سنوات، وسنه 25 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 3000 و4000 جنيه.