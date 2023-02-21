اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:52 م
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غرق سفينة شحن قرب سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:15 م
غرق سفينة شحن قرب سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية غرق سفينة - أرشيفية
أ ش أ

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غرقت سفينة شحن قادمة من جزر القمر قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية وعلى متنها 11 شخصا، جميعهم مواطنون روس.


وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن سفينة شحن تحطمت قرب سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية بأقصى شرق روسيا.

وأشارت القناة إلى أن مقطع فيديو صوره شهود عيان وثق لحظة تحطم السفينة، التي حملت علم جزر القمر، إلى نصفين وغرقها قبالة سواحل المدينة الروسية. 


وتفيد البيانات الأولية بأن السفينة تحطمت نتيجة سوء الأحوال الجوية وأن رجال الإنقاذ هرعوا إلى مكان الحادث فورا، حيث يجري العمل على تحديد مصير طاقم السفينة ، ووفقا لهيئة النقل البحرية الروسية كانت السفينة محملة بـ 3.5 ألف طن من الرخام.


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