عوكل الألباني.. مهاجر يحاول التسلل من فرنسا إلى بريطانيا داخل تابوت

كتبت : شيماء عبد المنعم

على غرار أحداث فيلم "عوكل" للفنان محمد سعد، ألقت السلطات البريطانية القبض على مهاجر ألبانى مراهق، حاول التسلل إلى البلاد من فرنسا، مستخدمًا حيلة "ماكرة"، فحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، اعتقلت السلطات الفتى البالغ من العمر 17 عاما من داخل تابوت كان موضوعًا فى سيارة أثناء تفتيشها عند نقطة عبور.



التابوت الذي هرب فيه المراهق

ادعى المراهق - الذى لم يكشف عن هويته لأسباب قانونية - أنه دفع 9000 جنيه إسترلينى مقابل سفره إلى بريطانيا في سيارة من نوع "مرسيدس"، وأمام المحكمة قال الفتى: "دخلت التابوت في محطة خدمة للطرق السريعة في شمال فرنسا.. كان عليّ أن أظلّ بالداخل لمدة ساعة على الأقل، ليتجاوز نقطة التفتيش الخاصة بالشرطة.. كان يجب أن أكون بالداخل لمدة ساعة على الأقل بحلول الوقت الذي توقفت فيه الشاحنة".



التابوت من الداخل

العثور علي المراهق وسط صناديق خشبية

وعُثر على الصبي مختبئًا بين صناديق خشبية في ظهره، ثم أطلق سراحه بعد أن قامت السلطات الفرنسية بمعالجته.

من جانبه، ادعى سائق السيارة، الروماني لوسيان رادو ريزي، أنه لا يعرف أي شيء عن وجود مسافر على متن المركبة التي كان يقودها.

واعترف رزي بتلقيه 4000 جنيه إسترليني لنقل التابوت إلى بريطانيا، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن بحقه لمدة 6 شهور، فيما ادعى سائق الشاحنة، الروماني لوسيان رادو ريزى، أنه ليس لديه أى فكرة عن أن المسافر خلسة على متنها.