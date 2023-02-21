طالب يعترف بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف طالب متهم بالاعتداء على زميله في العمرانية، بأن خلافا نشب بينهما ما دفعه للتشاجر مع المجني عليه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، فوجه اتهاما لزميله بالاعتداء عليه وإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب لاتهامه بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض في العمرانية بسبب خلافات بينهما.

ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض طالب يبلغ من العمر 15 سنة لاعتداء بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجرح بجسده.

بإجراء التحريات تبين أن طالب زميل المجني عليه وراء الاعتداء عليه بسبب خلافات بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.