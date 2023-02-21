ضبط 5 أطنان ملح خشن تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فى الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بحملة مكثفة على مدينة المنصورة على ناحية أولاد حانا مركز المنزلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان ملح خشن تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين وتعرضها للتلوث.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تأتى تلك الحملات بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين والحفاظ علي صحة المواطنين.