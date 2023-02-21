ضبط فتاة وخطيبها وراء سرقة نصف مليون جنيها من خزينة في حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض علي طالبة وخطيبها لاتهامهم سرقة 675 ألف جنيها من داخل خزينة مكتب صاحب شركة العاب أطفال في حلوان وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الاطفال ومقيم عزبه زين بدائرة القسم، باكتشافه سرقه مبلغ مالي 675 الف جنيه من داخل الخزينه الخاصه به بالشقه محل سكنه، وانتقل رجال المباحث الي المكان وباجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من' مريم.ك.ع"، 19 سنة، طالبة بالاشتراك مع خطيبها "محمد.ن.م" 24 سنة، طالب ومقيم كفر العلو حلوان، وتم القبض عليهم.

واعترفوا بارتكابهم للواقعة، حيث استغل الثانى طبيعة تردده على العقار، وقام بالدخول للشقة من شباك الحمام المؤدى لسلم العقار محل الواقعة ،حيث سهلت المتهمة الأولى له الدخول وقام بفتح الخزينة بمفتحها عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، حيث ارشد المتهم الثانى عن مكان المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.