صيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات الزراعية بالشرقية

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المدن.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطويحر بإزالة سور بالدبش على مساحه نصف قيراط بعزبه شندي، كما تمكنت رئاسة المركز من إزالة حالة تعدي علي مساحة 3 قيراط بـ ( المثلث) التابعة للوحدة المحلية ببحطيط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل بحملة إزالة وفك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى بقرية بير عمارة التابعة للوحدة المحلية على مساحة 100 متر تقريبا وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالصوفية والقسم الهندسي بالوحدة وبمرافقة مركز الشرطة بحملة إزالة لتعدى بالبناء بالدبش الأبيض بالوحدة المحلية بالصوفية، كما تم إزالة سور طوله 40 م وسور آخر على مساحة 60 مترا مقامين بالطوب الدبش بناحية عزبة العمدة التابعة للوحدة المحلية بتلراك، وتم الإزالة كلياً وتطبيق القانون على المخالفين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك شدة خشبية لصبة دور أول علوي على مساحة 150 مترا وتطبيق القانون على المخالفين.