شرطة المرافق تضبط وتحرر 322 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات بشوارع مراكز الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عددا من الحملات المكبرة على مستوى مراكز الأقصر وإسنا والقرنة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، وذلك فى ضوء متابعة جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط العام، وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، فى بيان صحفى، أن كافة الحملات أسفرت عن تحرير 322 محضر تضمن 37 محضر إشغال، و11 محضر باعة جائلين، و13 محضر نظافة عامة، و33 مضبوطات متنوعة، و66 محضر إزلالات إدارية، و4 ميكروفون تسبب إزعاج بمدينة الأقصر، و21 محضر إشغال، و7 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و18 محضر مضبوطات متنوعة، و34 محضر إزلالات إدارية بمدينة إسنا.

بينما تضمنت محاضر الحملات لرجال شرطة المرافق بالأقصر، فى شوارع مركز ومدينة القرنة تحرير 17 محضر إشغال، و3 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزلالات إدارية.

فيما قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، استهدفت شوارع أبو الجود والصنايع ويوسف حسن وشرق السكة الحديد، ومنطقة المنشية وشارع المحطة، بهدف تحقيق الانضباط والتصدى للمخالفين، وذلك فى ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، وعلى مستوى كافة المراكز والمدن وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق، فى بيان صحفى، أن حملة مدينة الأقصر أسفرت عن تحرير 16 محضر إشغال طريق، و4 محاضر باعة جائلين، و5 محاضر نظافة عامة، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزلالات إدارية، وتمت كافة أعمال الحملات بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونيًا تجاه المخالفين.