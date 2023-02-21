رئيس مجلس الأمن القومى الروسى: الغرب يعمل ضد موسكو وبكين

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، أن الغرب يعمل ضد موسكو وبكين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس مجلس الأمن القومى الروسى: ندعم موقف الصين فيما يخص تايوان.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية من موسكو، إن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تأت بجديد، وهي إعادة لما تم قوله خلال العام ونصف الماضي، ولم يتخذ فيها أي قرارات جديددة سوى ما يتعلق بالداخل الروسي والاقتصاد والتعليم العالي والثقافة والرياضة.

وأضاف خلال فقرة إخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: "على المستوى السياسي والجيوستراتيجي فهي لم تأت بأي قول أو تهديد جديد سوى أن روسيا ما زالت مستمرة على نهجها ومصممة على موقفها الذي تراه موقفا صحيحا فيما يخص الدفاع عن حدودها الأمنية ثم الحدود الجغرافية ثانية، والدفاع عن الثقافة الشرقية الروسية والتي تتشابه جدا مع الثقافة الإسلامية".

وتابع: "روسيا تشدد على حماية الشباب الروسي والأطفال الروس من الأفكار الغربية الهدامة وأهمها المثلية وغيرها، فالموقف الروسي موقف ثابت ولا يمكن زعزعته أو التخلي عنه، وإذا تخلت القيادة الروسية عن كل ما تقوله الآن فسنكون أمام انتهاء شرعية القادة الروس الحاليين، وكذلك السياسيين داخل روسيا".